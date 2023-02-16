5 فقرات.. جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل

وبحسب الوثيقة التي نشرتها الدائرة الإعلامية، ووردت لـ السومرية نيوز، فإن" جلسة يوم الاحد المقبل ستتضمن خمس فقرات".وأضافت الوثيقة، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشر صباحاً".وادناه الوثيقة :ـ