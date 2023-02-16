للمشاركة في مؤتمر ميونخ.. السوداني يغادر العراق متوجهاً إلى ألمانيا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني غادر العراق متوجهاً إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع".وأضاف ان "زيارة السوداني الى المانيا تأتي للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 59".