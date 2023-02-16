السوداني يكلف محافظ بابل السابق رئيساً لهيئة الضرائب

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حصلت عليها السومرية نيوز، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تقرر تكليف علي وعد علاوي حسن بمهام رئيس الهيئة العامة للضرائب".الوثيقة ادناه: