"لاستكمال بناء الديمقراطية".. واشنطن: ندعم العراق في المجالات كافة

وذكر بيان للخارجية، ورد لـ السومرية نيوز، أن حسين "استقبل مُساعدة وزير الخارجيَّة الأمريكيّ وكالةً مسؤولة مكتب الديمقراطيَّة وحقوق الإنسان والعمل، ومنسقة التجديد الديمقراطيّ العالميّ (Erin Barclay) والوفد المُرافق لها، حيث ناقش الجانبان موضوعات حيويَّة عدة في مُقدمتها التحضيرات الجاريَّة لعقد القمة الثانيَّة للديمقراطيَّة المُقررة نهاية شهر أذار المُقبل، وأهميَّة مُشارَكة العراق في أعمال هذه القمة".وأعربت (Barclay)، بحسب البيان، عن "دعم الإدارة الأمريكيَّة للعراق في المجالات كافة من أجل استكمال بناء الديمقراطيَّة في البلد ومجابهة التحديات التي تواجهها".وأتفق الجانبان، على "تشخيص الفساد باعتباره آفـــةً تُساهم في تآكل الديمقراطيَّة والذي يتطلب تضافراً مُشتركاً للجُهُود لمُكافحته على المُستويات كافة، بما يُعزز الوضع الاقتصاديّ للعراق، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن قضايا حقوق الإنسان وإجراءات الحكومة العراقيَّة لحمايتها وكفالتها على الصُعد كافة".