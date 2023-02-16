السوداني يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى ألمانيا؛ للمشاركة في مؤتمر ميونخ.



وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "وصل إلى مدينة ميونخ الألمانية على رأس وفد حكومي رفيع".



وأضاف، أن "الزيارة تأتي للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته 59".

