الصدر يدعو الى انقاذ الشعب السوري

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، الى انقاذ الشعب السوري ورفع الحصار عنهم كلياً.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، إن "الشعب السوري يعاني ويلات الاوبئة والامراض والجوع والفقر والارهاب والظلم ونقص الوقود والانفس والثمرات".