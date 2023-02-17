السوداني يدعو المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية لزيارة العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى، في مقرّ إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".وشهد الاجتماع "بحث تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة مختلف التحديات والأزمات العالمية، الاقتصادية والأمنية فضلاً عن مشاكل التغيرات المناخية، والعمل المشترك للتصدي لها والتخفيف من آثارها".وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء دعوة إلى المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية لزيارة العراق، بحسب البيان.