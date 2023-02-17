العراق وأرمينيا يبحثان تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل في مقرّ إقامته اليوم، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59".وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها وزيادة التعاون والشراكة الاقتصادية، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والأرميني. والتفاهم على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، في مجالات؛ السياحة والصناعة والطاقة".وأعرب رئيس مجلس الوزراء لنظيره الأرميني عن "رغبة العراق في الانفتاح على جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى التعاون الإقليمي والدولي، بما يمكّن من تجاوز التحديات المشتركة، ويدعم أمن المنطقة واستقرارها".