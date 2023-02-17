اعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء استقبل في مقر اقامته في ميونخ الالمانية 18 شخصية من دول مختلفة خلال 24 ساعة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في أقل من 24 ساعة 18 شخصية من دول مختلفة تزور السوداني في مقر إقامته تنوعت بين رئيس ووزير ومسؤول امني رفيع".