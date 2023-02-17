العراق وبريطانيا يبحثان سبل تنمية العلاقات بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه التقى رئيس مجلس الوزراء ، في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، وزير خارجية بريطانيا وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن".واضاف: "شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن مناقشة تدعيم أطر التعاون والشراكة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، وفي مجالي الطاقة والاستثمار".وأكد السوداني: "تطلع العراق إلى علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي، ورغبته في تعزيز آفاق التعاون مع بريطانيا، واستغلال الإمكانات المتاحة من أجل بناء شراكات اقتصادية متنوعة، وأشار سيادته إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها البرنامج الحكومي، والتي من شأنها أن تنهض بواقع العراق وتنميته".من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني "التزام بلاده بكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في العراق، كما أكد دعم بلاده مسار التنمية الاقتصادية الذي انتهجته الحكومة الحالية، نحو المزيد من التطور والتكامل الاقتصادي".