السامرائي: السوداني يقود دبلوماسية العراق بمنهج "القوة الناعمة"

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "الدبلوماسية العراقية التي يقودها رئيس الوزراء بنفسه تحقق نجاحات متوالية في مجال العلاقات الدولية باعتمادها منهج القوة الناعمة".وأضاف رئيس تحالف العزم، أن تلك الدبلوماسية تسعى "لترسيخ صورة جديدة للعراق تفرض احترامه والثقة به من قبل المجتمع الدولي".