في المانيا.. العراق وامريكا يبحثان التعاون بمكافحة الإرهاب

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل، في مقرّ إقامته، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".وأضاف، أن "اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصُّعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية".وبحسب البيان، أكد السوداني، "إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطّاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطّاع الغاز".وأوضح رئيس الوزراء، "رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله"، مؤكداً أن "الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة".من جانبه أشاد بلينكن، بـ "الخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطّاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير"، مؤكدا "تثمين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار.وجدد وزير الخارجية الأمريكي الدعم لـ"الحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الصُّعد والمجالات".