وزير الخارجية يبحث في ميونخ آليات تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبيّ

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "فؤاد حسين التقى المفوّضة الأوروبيَّة للشُؤُون الدّاخليَّة، يلفا جوهانسون، على هامش مُشارَكته في مُنتدى ميونخ للأمن.واضاف البيان ان " الوزير قدم استعراضًا للوضع السياسيّ في العراق وسياسة الحكومة العراقيَّة وبرنامجها المتكامل لتوفير الخدمات والقضاء على ما تبقى من فلول كيان داعش الإرهابيّ ومُحاربة الافكار المُتطرفة الداعمة له"، مُوضحاً آليات وسُبُل تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبيّ في مُختلِف القطاعات".،واشار حسين، بحسب البيان، إلى "أهميَّة زيارته القادمة إلى بروكسل في شهر أذار القادم ضمن وفد عراقيّ مُشترَك مُتخصص لحضور إجتماعات مجلس التعاون العراقيّ الأوروبيّ وحضور إجتماعات مجلس الشُؤُون الخارجيَّة في الإتحاد الأوروبيّ بما تساهم في تحقيق أواصر التعاون والتنسيق مع الإتحاد الأوروبيّ، كما وجه الدعوة إلى جوهانسون لزيارة العراق في أقرب فرصة".من جانبها، بينت المفوّضة الأوروبيَّة "الرغبة الكبيرة للتعاون وبحث الملفات المُختلِفة ومنها ملف الهجرة، كما رحبت بزيارة الوزير والوفد المُرافق إلى بروكسل حيث تتطلع للقاء وتعزيز سُبُل التعاون المُختلِفة، ووعدت بزيارة العراق في القريب العاجل".