العراق يؤكد لأوكرانيا ضرورة وقف إطلاق النار وانهاء الحرب

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "فؤاد حسين التقى مع ديمترو كوليبا وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن".وأكَّد الوزير، وفق البيان "حرص العراق على وقف إطلاق النار وانهاء الحرب واللجوء إلى التفاوض وحل الخلافات عبر الوسائل السلميَّة مع روسيا"، مُشيرًا إلى أن "العراق ضد سياسة الحروب بشكل دائم، لما عاناه جرّاء إنعكاساتها".بدوره، أكد وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ على أنَّ "بلده يحرص على إنهاء هذه الحرب"، مُشيرًا إلى "نتائج اللقاءات التي تمّت مُوخرًا والجُهُود الدوليَّة ضمن هذا الإطار".واستعرض الجانبان، بحسب البيان "آفاق العلاقات الثنائيَّة وتعزيز التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات".