وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر، "الشيخ خميس الخنجر سيكون الضحية القادمة للغادر المحترف ان لم يتدارك الامر ويتحصن بتشكيل تحالف جديد يضم السيادة المسجل باسمه بالمفوضية ويتحد مع عزم بزعامة مثنى السامرائي ونواب تقدم المستاءين من سلوك الفتى المغامر".وأضاف، "بذلك يمكن ايضا تفكيك منظومته الاجرامية التي تعمل بغطاء سلطة الدولة".