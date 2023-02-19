السوداني يرأس الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم

السومرية نيوز – سياسة



ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم".

وفي منتصف الشهر الماضي 15/2/2023، ترأس ايضا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جلسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.