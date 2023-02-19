المندلاوي يدعو المالية لتحويل الأجور اليومية بأمانة بغداد إلى عقود (وثيقة)

وبحسب كتاب رسمي موجه إلى وزير المالية طيف سامي وحصلت عليه السومرية نيوز، ان "العاملين بصفة أجور يومية في أمانة بغداد البالغ عددهم (5948)، تم تشغيلهم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2020 القاضي بتخويل أمين بغداد صلاحية تشغيلهم بدلاً من تاركي العمل".وجدد المندلاوي تأكيده على "ضرورة ايلاء أهمية كبيرة لهذا الموضوع، واتخاذ الاجراءات القانونية لغرض تحويل الأجور اليومية في الأمانة الى عقود".