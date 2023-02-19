برئاسة شاخوان عبد الله.. بدء جلسة مجلس النواب: 5 فقرات في الجدول

وذكر بيان للدائرة الإعلامية ل‍مجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أن "نائب رئـيـس مجلس النواب شـاخـوان عـبـد الله افتتح أعـمـال جلسة مجلس النواب الـ7 من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الاول".وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، جدول اعمال جلسة اليوم الاحد. وبحسب الوثيقة التي نشرتها الدائرة الإعلامية، ووردت لـ السومرية نيوز، فإن" جلسة يوم الاحد المقبل ستتضمن خمس فقرات".وادناه الوثيقة:ـ