وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الامريكية دعم وتدريب تشكيلات الوزارة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بمكتبه، السفيرة الأمريكية في بغداد، السيدة ألينا ومانوسكي".وأضافت: "بحث الوزير مع السفيرة الأمريكية، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تقديم الدعم والتدريب لمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية".