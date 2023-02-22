مجلس وزاري يناقش مشروع سمات الدخول الإلكترونية

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، مساء اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني".وجرى خلال الجلسة بحسب البيان "بحث مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، والخطط الموضوعة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".وناقش المجلس "مشروع منح سمات الدخول الإلكترونية وسبل معالجة المعوّقات التي تعترضه بهدف الإسراع في إنجازه"، كما جرت "مناقشة أبرز نتائج الحوار الخاص بتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي".وشهدت الجلسة وفقاً للبيان "التداول في عدد من الموضوعات التي ترتبط بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، أبرزها هدف تعزيز السوق العراقية بالمواد الغذائية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه الوضع الزراعي والبيئي نتيجة قلة الإطلاقات المائية القادمة من الجانب التركي، وضرورة فتح حوار مع تركيا بهذا الشأن".