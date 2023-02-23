زيدان خلال استقباله عبد اللهيان يتلقى دعوة رسمية لزيارة طهران

السومرية نيوز – سياسة



تلقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس، دعوة رسمية لزيارة طهران خلال استقباله وزير خارجية إيران، امير حسين عبد اللهيان.





وأضاف، أن "زيدان تلقى دعوة رسمية من غلام حسين محسني رئيس القوة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية لزيارة طهران".



وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان أستقبل حسين امير عبد اللهيان وزير الخارجية في جمهورية ايران الإسلامية والوفد المرافق له".وأضاف، أن "زيدان تلقى دعوة رسمية من غلام حسين محسني رئيس القوة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية لزيارة طهران".

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات عن عبداللهيان لدى وصوله إلى بغداد، إن "استعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على ارتياح إيران".



واضاف أن "زيارته الى بغداد تهدف الى متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية الهامة".



وأشار الى أن "هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة ونحن اليوم في بغداد لإكمال هذه المشاورات".