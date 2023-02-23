أستراليا تؤكد رغبتها في مد جسور التعاون مع العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل المبعوث الأسترالي نيك وورنر وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مجالات عدة".وبحسب البيان، نقل وورنر تحيات رئيس الحكومة الأسترالية إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة أستراليا في مد جسور التعاون مع العراق في مختلف المجالات، بما يعزز مصالح البلدين في التنمية والازدهار".وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور أستراليا ومساندتها العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، مؤكداً "تطلع العراق للمزيد من التعاون التنموي وعقد الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وفي مجال مواجهة التحديات المناخية".