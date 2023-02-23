البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نائب رئيس البرلمان شاخه وان عبد الله أجل انعقاد جلسته نصف ساعة".

ويوم أمس، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن جدول أعمال جلسة اليوم الخميس.وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "جلسة مجلس النواب ليوم الخميس 23/2/2023 تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا وتتضمن التصويت على عدد من القوانين".أدناه نص جدول أعمال الجلسة: