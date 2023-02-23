البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى الإثنين المقبل - عاجل

السومرية نيوز - سياسة



اعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل انعقاد جلسته إلى يوم الإثنين المقبل.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان البرلمان اجل جلسته الى يوم الإثنين المقبل".