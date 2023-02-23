العراق وعمان يؤكدان أهميَّة استرداد الأموال والعوائد الناتجة عن أفعال الفساد

وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، أن حنون "أجرى اتصالاً هاتفياً بـ(غصن بن هلال بن خليفة العلوي) رئيس جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّـة في سلطنة عمان؛ للتباحث حول الية تسليم مدير عام التخطيط العمراني في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ومدير مديرية زراعة الانبار التي اعلنت الهيئة في وقت سابق القاء القبض عليهم داخل اراضي سلطنة عمان".كما جرى بحث "السعي لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الطرفين، وتبادل المعلومات والتحرّيات حول المُتَّهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المُهرَّبة إلى الخارج؛ بغية استردادها، وذلك في ضوء اتفاقية الرياض للتعاون القانون والقضائي، خصوصا المادتين (40،42) من الاتفاقية، اضافة الى اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007)".وأكَّد الجانبان، على "أهميَّة استرداد الأموال والعوائد الناتجة عن أفعال الفساد، وتسليم المطلوبين في قضايا الفساد، بدوره توجَّه القاضي (حيدر حنون) بالشكر لسلطنة عمان؛ لتعاونها، مُعرباً عن أمله بتعزيز التنسيق المستمر في مجالات التعاون الثنائيِّ المُشترك بين الجانبين".