الاعرجي يبحث مع صالح جهود العراق في حفظ أمن المنطقة

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح؛ للتباحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وجهود العراق في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، من خلال ترسيخ مبادئ الحوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول".كما شهد اللقاء، "استعراض جهود الحكومة في مهام تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامها بما تضمنه من فقرات، وحسب المواعيد المحددة في البرنامج".