رئيس البرلمان الأردني يصل الى بغداد

وصل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي الى بغداد للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي.

وكان في استقبال الصفدي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وافتتح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، اعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي.