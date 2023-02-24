دول عربية تشيد بالعراق: يلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات العربية

وتستضيف العاصمة بغداد، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي من الفترة (23 – 26) من الشهر الحالي.

وقال عضو مجلس النواب اللبناني ميشيل موسى ان "العراق يلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية.كما ذكر أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير ان "العراق يستضيف اتحاد البرلمان العربي بإمكانيات تنظيمية عالية"، فيما أكد عضو البرلمان الصومالي السعيد محمد محمود ان "العراق يشهد عودة قوية لاحتضان المؤتمرات الرامية لحل المشاكل العربية".الى ذلك، أضاف عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، ان "للعراق دور كبير في العمل العربي المشترك وسعداء بعودته لاحتضان الدول العربية.