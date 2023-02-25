السوداني يترأس اجتماعاً لممثلي شركات القطاع الخاص في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية، المتخصصة بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحّي في بغداد".