انطلاق أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في بغداد

وقال مراسلنا، إن "أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، انطلقت بحضور رؤساء البرلمانات العربية".واستقبل رئيس مجلس النواب، رئيس البرلمان العربي محمد الحلبوسي، أمس الجمعة، عدداً من نظرائه العرب المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين المنعقد في بغداد للفترة ما بين 25-26 شباط الجاري.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد عبد الله البركاني، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ و رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي".ورحب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، بالأشقاء العرب في العاصمة بغداد.وقال الحلبوسي في تغريدة له "أهلاً وسهلاً بالأشقاء في بغداد العروبة والسلام".