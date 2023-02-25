الحلبوسي: ندعو إلى تبني الدول العربية قراراً بعودة سوريا لمحيطها العربي

وقال الحلبوسي في كلمة خلال انطلاق اعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في بغداد، وحضرته السومرية نيوز: "نرحب بالاشقاء في بغداد بعد مضي 40 عاماً على استضافة المؤتمر".وأضاف رئيس اتحاد البرلمان العربي، أن "هذه القمة تشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية".وأوضح، أن "التحديات الراهنة تتطلب العمل التشاركي"، مستدركا "نرفض اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".وختم الحلبوسي بالقول، "ندعو إلى تبني الدول العربية قراراً بعودة سوريا الى محيطها العربي".