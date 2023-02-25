رئيس البرلمان الأردني: استقرار وأمن العراق يعد ركيزة لأمن المنطقة

وقال الصفدي في كلمة خلال انطلاق اعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في بغداد، إن " العراق الآمن الموحد يشكل مصلحة للأمة العربية".وتابع، "نؤكد دعمنا للجهود العراقية في تحقيق تطلعات الشعب العراقي"، مشيرا الى أن " استقرار وأمن العراق يعد ركيزة لأمن المنطقة".ومضى الصفدي بالقول، "سنبقى مع الشعب العراق "، لافتا الى أن "الأردن موقفها واضح بعد المساس بالسيادة العراقية".وأردف، "نحرص على دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبرنامجه الذي يهدف لمصلحة العراق"، مشيرا الى أن "الأردن تدعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب".