نائب يتحفظ على كلمة رئيس البرلمان اليمني وينسحب من المؤتمر العربي

اعلن النائب ناظم الشبلي، اليوم السبت، عن تحفظه على كلمة رئيس البرلمان اليمني ويعلن انسحابه من مؤتمر البرلمان العربي في بغداد.

وقال النائب في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "اسجل تحفظي الكامل حول كلمة رئيس برلمان الجمهورية اليمنية بوصف الحوثيين "بالمليشيا القاتلة" فهم مواطنون تعرضوا للظلم من نظام غير عادل".



وأضاف: "وبحكم عملي كعضو برلمان عربي مراقب للمؤتمر اعلن انسحابي من المؤتمر لهذا اليوم".