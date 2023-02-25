وقال الحلبوسي في كلمة له خلال البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، إنه "تقرر تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا، تأكيداً لدعمنا إلى شعب سوريا".

وأضاف أن "الاتحاد البرلماني العربي يدين جريمة حرق نسخة من القرآن التي ارتكبت في السويد، ويؤيد إضافة بند طارئ في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، تدين ازدراء الأديان".

واكد الحلبوسي على "أهمية تعزيز أسس العمل العربي المشترك"، مشددا على "أهمية استمرار الحوارات بين الأشقاء".

و شدد الحلبوسي في كلمته على "رفض أي فكر يدعو للكراهية والإقصاء".