السامرائي: انعقاد قمة الاتحاد البرلماني العربي في بغداد يمثل انتقالة تاريخية بالدبلوماسية

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، أن "انعقاد قمّة بغداد لإتحاد البرلمانات العربية في العراق يمثل إنتقالة تاريخية في جهد الدبلوماسية البرلمانية".وأضاف أن "انعقاد القمة في العراق يُعَد إعلان بغداد وثيقة تضامن وتعاون مهمة تؤسس لعمل عربي مشترك واعد".