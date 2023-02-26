السامرائي يكشف مخرجات زيارة السوداني لتحالف العزم

السومرية نيوز - سياسية

كشف رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد، مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الى تحالف العزم.





وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "أكدنا لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته لتحالف العزم أننا داعمون لحكومته في تطبيق وتنفيذ البرنامج الحكومي بالشكل الذي ينعكس بشكل حقيقي وملموس على واقع العراق عموماً والمحافظات المحررة خصوصاً".