السوداني يلتقي برلمانيين ويبحث سبل التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، عدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة ميسان؛ للتباحث في سير تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة، وسبل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية تشخيص الأولويات في تنفيذ المشاريع الخدمية، على وفق الحاجة الفعلية، والدراسات التي تأخذ بنظر الاعتبار احتياجات المواطنين الملحّة".وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "المضيّ قُدماً بالأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، وجهود الحكومة نحو شمول ميسان بالخطط والمشاريع الاستثمارية، ودعم المشاريع التي توفر فرص عمل أكثر لأبناء المحافظة، فضلاً عن الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة شحّ المياه في المحافظة، من خلال عدة مشاريع استصلاحية وإروائية".واطّلع السوداني، على "أبرز ما عرضه السادة النواب من احتياجات المواطنين في ميسان، ووجّه بتلبيتها وتعضيد أداء الأجهزة الخدمية فيها، من أجل تحقيق طموح المواطنين واستحقاقاتهم في الخدمات".