مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة



السومرية نيوز – سياسية



أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل عقد جلسة المجلس نصف ساعة.

وذكرت الدائرة الإعلامية، في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لنصف ساعة".

