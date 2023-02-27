السوداني: مكافحة الفساد أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وفد منظمة الشفافية الدولية، بحضور سفيري الاتحاد الأوروبي وألمانيا لدى العراق، إذ جرى خلال اللقاء استعراض جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والخطوات العملية المتخذة على هذا المسار".وشدد السوداني، خلال اللقاء "عزم الحكومة مكافحة الفساد، الذي يشكل أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي".وجدد السوداني "رغبة العراق في الإفادة من التجارب الدولية وخبرات منظمة الشفافية في مكافحة الفساد".من جانبه، أكد وفد المنظمة "دعمه الجهود العراقية لتطوير آليات مكافحة الفساد، بما يضمن إحراز تقدم في هذا الإطار".وأعرب الوفد عن "تلمّسه الإرادة الحقيقية لدى الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، وهو ما دفع الوفد إلى زيارة العراق".واكد الجانبان على "محاربة الفساد مسؤولية تضامنية تستلزم تعاون مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، فضلاً عن القضاء وباقي السلطات".