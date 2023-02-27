رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الشروع ببناء مشاريع البنى التحتية وتشجيع الاستثمار

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير، "استقبل في قصر بغداد، وفد هيئة الرأي المجتمعية برئاسة عبود وحيد العيساوي".وأكد رئيس الجمهورية، على "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار المُتحقق في البلد والانطلاق منه نحو تعزيز آفاق التنمية والبناء والإعمار، مشيرا إلى "ضرورة إبراز الصورة الحقيقية للوضع المستتب في البلد".وتطرق، إلى "أهمية دور النخب المجتمعية، ومن بينها العشائرية في تحصين المجتمع والحد من الظواهر والمؤثرات السلبية التي دخلت على مجتمعاتنا نتيجة عوامل شتى مما يتطلب تضافر الجهود لكبح الظواهر السلبية".وأشار، إلى أن "الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده البلد ينبغي استثماره عبر الارتقاء بالأوضاع العامة وخصوصا تحسين الأحوال المعيشية والخدمية لجميع المواطنين، والشروع في بناء مشاريع البنى التحتية الأساسية وتشجيع الفرص الاستثمارية".بدورهم، عبّر أعضاء الوفد عن أملهم في أن "يتبنى الرئيس مبادرة الإصلاح المجتمعي لغرض معالجة التصدعات في المجتمع مثل المخدرات وسوء استخدام وسائل الاتصال والتواصل بما يصون القيم والتقاليد ويعزز الحرية المسؤولة".ورحب الرئيس بالمبادرة، مشددا على "ضرورة معالجة الظواهر السلبية في المجتمع، فضلا عن أهمية تشكيل لجنة بهذا الشأن تضم الوزراء المعنيين وممثل عن رئاسة الوزراء ومجلس النواب والقضاء والمختصين في هذه المجالات".وثمّن الوفد طروحات رئيس الجمهورية، مؤكدين "تأييدهم لها وضرورة تطبيق البرنامج الحكومي الذي يستهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين".