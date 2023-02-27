مجلس النواب يعقد جلسته

السومرية نيوز - سياسية



عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (٩) من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة".