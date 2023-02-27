بحضور السوداني.. ائتلاف إدارة الدولة يجتمع في مكتب العامري

عقد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاثنين، اجتماعاً في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وذكر مكتب العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ائتلاف إدارة الدولة يعقد إجتماعه في مكتب هادي العامري".



وأشار إلى أن "الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

