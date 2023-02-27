دعم الإصلاحات ومكافحة الفساد.. مخرجات اجتماع تحالف إدارة الدولة

وأكد المجتمعون، بحسب بيان لمكتب العامري، ورد لـ السومرية نيوز، على "ضرورة إقرار القوانين الواردة في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي ودعم الاصلاحات السياسية والاستمرار بجهود مكافحة الفساد".وأشار البيان، إلى "بحث آليات تعزيز العمل الحكومي لتقديم أفضل الخدمات وتنفيذ المشاريع المهمة والحيوية وتحقيق التنمية المستدامة".