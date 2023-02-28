زيدان ومنظمة الشفافية الدولية يبحثان الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد

السومرية نيوز - سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووفد منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد.



وذكر اعلام المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم، وفد منظمة الشفافية الدولية".



واضاف انه "تم بحث الجهود المبذولة من قبل القضاء وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد وأوجه المساعدة التي ممكن ان تقدمها المنظمات الدولية المختصة الى العراق بهذا المجال".