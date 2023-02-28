مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني

السومرية نيوز - سياسية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

