اليوم.. أمين عام الأمم المتحدة يصل بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، عن وصول الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى بغداد، اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، يصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسميَّة".



وأشار البيان إلى، أن "غوتيريش سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".