كتلة المالكي تستضيف الحلبوسي لبحث عمل البرلمان

وذكر بيان للكتلة ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد، وعمل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".وشدد النواب، وفق البيان، على "أهمية تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وتنسيق المواقف والتعاون بين القوى السياسية، من أجل إصدار التشريعات التي تمسُّ حاجة الشارع العراقي".بدوره، اكد الحلبوسي، على "ضرورة تحديد مشاريع القوانين التي لم تقر لغاية الان ووضع جدول زمني لإقرارها، وحرص رئاسة المجلس على التعاون مع الكتل النيابية من اجل ان يكون المجلس ممثلا لجميع أبناء الشعب".