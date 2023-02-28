السوداني: الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء، ان الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان.

وقال السوداني في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، تابعتها السومرية نيوز، إنه "على الوزراء والمسؤولين والمدراء التواجد في الميدان لحل المشاكلات"، مؤكداً ان"الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود".

واضاف :"لم نر أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد"، موضحا ان "البطالة والفقر والخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة".



وتابع :"على الوزراء وضع الأولويات أمامهم حين إعداد برامجهم اليومية"، مشددا على "ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومية الخاصة بشريحة المتقاعدين".

يتبع..