أول تعليق لغوتيريش بعد وصوله الى بغداد

واعرب غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية فؤاد حسين في بغداد، عن سعادته بزيارة بغداد، مؤكداً أن "العراقيين سيتغلبون على التحديات".بدوره، قال حسين "نشكر الأمين العام للامم المتحدة زيارته إلى العراق"، مؤكداً أن "علاقة العراق مع الامم المتحدة قوية".وأضاف "نتطلع لإجراء لقاءات ومباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة".ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، الى العاصمة بغداد، فيما ذكر بيان للخارجية العراقية، أن "غوتيريش سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".