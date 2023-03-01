رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببغداد

السومرية نيوز - سياسة

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عبد اللطيف جمال رشيد استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر بغداد".

